Attacco contro base militare a Kabul

(Afp)

E' salito ad almeno 11 soldati uccisi e 16 feriti il bilancio dell'attacco a Kabul, rivendicato dal sedicente Stato islamico (Is), contro una base dell'esercito afghano situata nei pressi di un'accademia militare nella zona ovest della capitale. Lo ha riferito l'emittente Bbc, citando il portavoce del ministero della Difesa afghano, Dawlat Waiziri.

Secondo il portavoce, l'assalto è stato eseguito da un commando formato da cinque persone: quattro di loro hanno perso la vita nell'attacco, durato circa cinque ore, mentre il quinto è stato arrestato. Waiziri ha spiegato che due kamikaze si sarebbero fatti saltare in aria.

In una dichiarazione inviata per posta elettronica, Waziri ha smentito le precedenti notizie che parlavano di un attacco alla vicina accademia militare Marshal Fahim. Un giubbotto per un attacco kamikaze, quattro Kalashnikov e un lanciarazzi sono stati sequestrati dai militanti, ha aggiunto Waziri.

Un ufficiale militare afghano, che vive nella zona e ha voluto rimanere anonimo, ha detto di aver sentito almeno 11 esplosioni dopo che l'attacco è iniziato verso le 5:00 del mattino. Dopo che i due kamikaze si sono fatti esplodere all'esterno, gli altri hanno cercato di entrare, ma sono intervenute le forze speciali dell'esercito che hanno bloccato e isolato l'intera area adiacente. Lo scontro è andato avanti per almeno 5 ore.

L'attacco di oggi è il quarto a Kabul in appena un mese e arriva appena due giorni dopo un massiccio bombardamento talebano in una delle strade più sorvegliate del centro di Kabul, che ha ucciso più di 100 persone e ne ha ferite altre 235.