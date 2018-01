Cavie umane e gas, saltano le prime teste

(Afp)

La Volkswagen ha sospeso il suo capo lobbista, Thomas Steg, sull'onda dello scandalo provocato dalla notizia secondo cui la casa automobilistica tedesca, insieme a Daimler e Bmw, avrebbe commissionato test sulle emissioni diesel in cui sarebbero stati utilizzati scimmie ed esseri umani.

Nel corso della riunione di oggi, il consiglio di amministrazione della Vw ha accettato la proposta fatta da Steg, capo lobbista e responsabile delle relazioni esterne e sostenibilità del gruppo, di "essere sospeso", si legge in una nota. "Steg ha dichiarato che si assumerà la piena responsabilità e io rispetto la sua decisione", ha detto l'amministratore delegato della casa automobilistica tedesca, Matthias Mueller, nel comunicato.

L'azienda ha inoltre fatto sapere che indagherà fino in fondo sulla notizia secondo cui gli esperimenti sono stati condotti utilizzando scimmie ed esseri umani, studi commissionati dall'European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector (EUGT), un'iniziativa di lobby, ora non più esistente, finanziata da Volkswagen, Daimler, Bmw e Bosch.

Parlando con la Bild, lo stesso Steg aveva assicurato questa mattina di "voler escludere completamente test sugli animali in futuro, è qualcosa che non potrà succedere di nuovo".