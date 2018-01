"Kim crudele dittatore"

(Foto Afp)

Gli Stati Uniti devono "modernizzare e ricostruire i propri arsenali nucleari, con la speranza di non doverli mai usare". Lo ha detto Donald Trump nel discorso sullo stato dell'Unione la notte scorsa affermando che c'è ancora bisogno che la deterrenza nucleare sia "così forte e potente che possa scoraggiare ogni atto di aggressione".

"Forse un giorno nel futuro ci sarà un momento magico quando i Paesi del mondo si uniranno per eliminare le loro armi nucleari - ha aggiunto - sfortunatamente non siamo ancora a quel punto". In particolare, Trump ha ovviamente parlato della minaccia che arriva dalla "crudele dittatura" della Corea del Nord. "Dobbiamo solo guardare al carattere depravato del regime nordcoreano per capire la natura della minaccia nucleare che costituisce per l'America ed i suoi alleati", ha detto.

"L'irresponsabile corsa verso i missili nucleari della Corea del Nord potrebbe molto presto minacciare la nostra nazione, noi stiamo conducendo una campagna di massime pressione per impedirlo" ha aggiunto rivendicando la massima fermezza. "Compiacenza e concessioni hanno solo l'effetto di incoraggiare aggressioni e provocazioni", ha concluso.