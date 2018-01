Kim sul piede di guerra

Altro che tregua olimpica. Per la vigilia della cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali a PyeongChang, in Corea del Sud, l'8 febbraio, Pyongyang organizza una grande parata militare in cui saranno fatto sfilare anche decine di missili Hwasong-15 (vettori intercontinentali a lungo raggio in via di sviluppo, uno dei quali è stato sperimentato per la prima volta a fine novembre) e centinaia di missili e razzi, hanno anticipato due diverse fonti diplomatiche citate da CNN per cui l'iniziativa ha come scopo quello di "terrorizzare gli americani". Pyongyang non esclude poi un altro test missilistico "nel breve periodo", sempre al fine di inviare un messaggio forte agli americani dispiegati nella regione.

In recenti colloqui fra Corea del Sud e Corea del Nord erano state concordate iniziative congiunte dei due paesi in occasioni delle olimpiadi, fra cui una squadra unica di hockey femminile, la partecipazione degli atleti dei due paesi sotto un'unica bandiera alla sfilata inaugurale, e la presenza di artisti nordcoreani che è invece stata annullata ieri, dopo che la Corea del Nord ha denunciato la copertura mediatica 'offensiva' degli artisti arrivati in Corea del Sud.