"Nessuna relazione", pornostar assolve Trump

(Afp)

"Non c'è mai stato nulla con Trump". Nessuna relazione con l'attuale presidente degli Stati Uniti: Stormy Daniels, la pornostar salita alla ribalta per un presunto affair con The Donald, ha provato a chiudere il caso con una nota.

Nella giornata in cui il presidente si è presentato al Congresso per il Discorso sullo stato dell'Unione, Stormy Daniels ha diffuso un comunicato per ricordare che "ogni protagonista di questo presunto affair ha negato la sua esistenza nel 2006, 2011, 2016, 2017 e ancora nel 2018. Non nego la relazione perché ho ricevuto soldi per tacere come è stato scritto su tabloid di editori stranieri. La nego perché non c'è mai stata. Non farò altri commenti sull'argomento".

Poche righe per smentire di aver ricevuto, tra l'altro, 130.000 dollari da un legale di Trump, Michael Cohen, prima delle elezioni del 2016. La vicenda è stata bollata dalla Casa Bianca come "storie vecchie e riciclate". Caso chiuso? No.

La pornostar non ha rinunciato a cavalcare l'onda e, nonostante la nota, si è presentata nello studio del Jimmy Kimmel Live, show di punta della serata del network ABC, per affrontare il tema 'caldo'. La chiacchierata con Kimmel è scivolata via tra una serie di allusioni e surreali ricostruzioni con l'ausilio di pupazzi. Nessuna smentita e nessuna conferma, ovviamente.

Solo ammiccamenti, sorrisi e dubbi: "E' mia la firma sotto il comunicato? Non so, non sembra la mia firma". In realtà, il Washington Post ha contattato la legale dell'attrice, Gina Rodriguez, e ha ottenuto la conferma che cercava: comunicato autentico, firma originale. La pornostar, ha fatto notare l'avvocato, "non ha risposto in maniera diretta a nessuna delle domande".

Nemmeno a quella con cui Kimmel ha provato a far saltare il banco: "Un'ultima cosa, hai mai fatto sesso con qualcuno il cui nome faccia rima con Lonald Lump?''. Replica diplomatica: "Ti chiamerò in qualsiasi modo tu voglia che io ti chiami". L'attrice avrà un'altra occasione per 'non parlare' della vicenda: nella serata a stelle e strisce, infatti, è annunciata la sua presenza a The View, un altro show targato Abc.