I voli pazzi di Melania

Melania Trump (Afp)

Ventuno voli in tre mesi a bordo della Air Force per oltre 675.000 dollari. A effettuarli, si legge sul 'Wall Street Journal' che cita fonti militari, la first lady Melania Trump prima di trasferirsi alla Casa Bianca nel giugno 2017.

Mentre Melania viveva ancora alla Trump Tower a Manhattan, i jet militari l'hanno portata almeno 19 volte all'aeroporto LaGuardia di New York e 9 volte allo scalo internazionale di Palm Beach in Florida.

"Non è un segreto che la signora Trump abbia vissuto a New York nei primi mesi dell'amministrazione in modo che suo figlio potesse finire la scuola. I viaggi menzionati sono l'esempio del doppio ruolo della signora Trump", di madre e First Lady, ha detto Stephanie Grisham, portavoce di Melania.