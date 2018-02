"Trump è un burattino", Usa negano visto a Maradona

(Foto Fotogramma)

Il governo degli Stati Uniti ha negato il visto a Diego Armando Maradona. Il motivo? Le sue critiche nei confronti del presidente Donald Trump secondo Matías Morla, avvocato dell'ex calciatore argentino.

"Quando stavamo per ottenere il visto, ho detto: 'Diego, per favore non parlare degli Stati Uniti", ha fatto sapere Morla aggiungendo però che invece, in un'intervista alla rete venezuelana TeleSur, alla domanda 'Cosa ne pensi di Donald Trump?', ha risposto: "È una Chirolita", cioè un burattino.

Secondo l'avvocato, alcuni giorni dopo, recatosi all'ambasciata degli Stati Uniti in Argentina per portare avanti il processo di autorizzazione in modo che Maradona potesse recarsi negli Stati Uniti, un funzionario gli ha detto che non ci sarebbe stato nessun visto.