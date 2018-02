"Kim ruba tecnologia nucleare da Berlino"

(Afp)

La Corea del Nord acquisisce tecnologia per i suoi programmi nucleare e missilistico attraverso la sua ambasciata a Berlino, denuncia il direttore dell'intelligence tedesca Hans-Georg Maassen in una intervista a NDR-Tv che sarà trasmessa lunedì, in cui precisa che gran parte dei tentativi di Pyongyang sono stati sventati ma non tutti sono stati scoperti. Maassen ha parlato di tecnologia duale, a uso sia civile che militare. Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato venerdì denuncia che la Corea del Nord guadagna 200 milioni di dollari l'anno, malgrado le sanzioni, in esportazioni illecite di beni proibiti, in paesi come Cina, Russia e Malaysia. L'emittente ARD ha spiegato che l'intelligence tedesca si è accorta di tentativi di approvvigionamento nordcoreani nel 2016 e nel 2017.