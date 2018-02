Macerata, Ue: attacco ai nostri valori

(FOTOGRAMMA)

"Sabato in Italia sei persone sono state vittima di un'aggressione armata a causa del colore della loro pelle. Vittime innocenti di una violenza odiosa causata da razzismo e xenofobia. Un attacco premeditato ai nostri valori più fondamentali, un tentativo di distruggere la vera trama che ci unisce come Europei". E' quanto scrive su Twitter Frans Timmermans, vice presidente della Commissione europea, in merito alla sparatoria a Macerata che ha provocato sei feriti.

"E' nostro dovere condannare questa violenza e l'ignobile ideologia che ne è alla base" aggiunge.