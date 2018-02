Maldive nel caos

(Foto Afp)

Arrestati nelle Maldive il presidente della Corte suprema Abdulla Saeed e un altro giudice Ali Hameed poche ore dopo che è stato proclamato lo stato di emergenza.

La Corte aveva ordinato il rilascio degli oppositori politici arrestati e l'annullamento della sentenza di condanna del 2015 dell'ex presidente Mohamed Nasheed. Il presidente Abdulla Yameen si è rifiutato di adeguarsi alle richieste dei giudici e licenziato il capo della polizia che aveva anticipato la sua intenzione di attuarle.

Nasheed ha chiesto il sostegno dell'India per risolvere la crisi politica in cui è precipitato il suo paese. "Chiediamo al governo indiano di nominare un inviato, sostenuto dai militari indiani, per ottenere la liberazione dei magistrati e dei detenuti politici, incluso l'ex presidente", ha dichiarato dallo Sri Lanka Nasheed, la cui condanna del 2015 è stata annullata domenica dalla Corte suprema.