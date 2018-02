"Non sono pronta", principessa Mako rinvia le nozze

(Afp)

I preparativi non decollano e il matrimonio della principessa slitta. Le nozze di Mako, nipote dell'imperatore giapponese Akihito, verranno celebrate nel 2020 e non il 4 novembre di quest'anno, come inizialmente programmato. La principessa, promessa sposa di Kei Komuro - conosciuto ai tempi dell'università - ha spiegato il rinvio facendo riferimento alla "mancanza di tempo per completare i preparativi necessari".

La stampa nipponica riporta anche le spiegazioni più dettagliate della principessa: "Vorrei riflettere in modo più approfondito e concreto sul matrimonio". Il rinvio, "a causa della nostra immaturità", è legato anche "a una serie di cerimonie importanti per la famiglia imperiale", un chiaro riferimento all'abdicazione di Akihito in programma il 30 aprile 2019 e all'ascesa al trono, il giorno successivo, di Naruhito.