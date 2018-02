Russiagate, legali dicono no a testimonianza Trump

(Foto Afp)

I legali che assistono il presidente americano Donald Trump gli hanno consigliato di evitare di sottoporsi ad un interrogatorio del procuratore speciale Robert Mueller. Nel riferirne, il 'New York Times' cita quattro persone a conoscenza della vicenda e prospetta il rischio di una battaglia legale di mesi sul dovere o meno del presidente di rispondere sotto giuramento.

Chi assiste Trump, scrive il quotidiano, teme che l'inquilino della Casa Bianca possa incorrere in dichiarazioni contraddittorie tali da comportare l'accusa di aver mentito agli inquirenti. Una posizione, la loro, che contrasta con quella dello stesso presidente che in privato e in pubblico ha ribadito più volte il suo desiderio di parlare con Mueller nel quadro dell'inchiesta sulle possibili interferenze russe nella campagna elettorale.