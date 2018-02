Pyongyang mostra i muscoli

Foto di repertorio (Afp)

In corso a Pyongyang una parata militare, in occasione del 70mo anniversario delle Forze armate. Ne hanno dato notizia fonti di Seul, mentre immagini postate su Twitter mostrano decine di carri armati e di veicoli militari che sfilano per le vie della capitale nordcoreana tra ali festanti di folla. La parata è stata organizzata alla vigilia dell'apertura delle Olimpiadi invernali di PyongCheang, in Corea del Sud, dove atleti nordcoreani e sudcoreani sfileranno nella cerimonia di inaugurazione sotto un'unica bandiera.

Una fonte del governo di Seul ha detto all'agenzia di stampa Yonhap che la parata è iniziata alle 10.30 ora locale, le tre in Italia. Finora, la celebrazione della fondazione delle Forze armate si era tenuta ad aprile ma nelle settimane scorse la Corea del Nord aveva deciso di anticipare la sfilata a febbraio, in quella che era apparsa come una provocazione in vista dei Giochi. Secondo fonti sudcoreane, circa 13mila soldati e 150 veicoli avrebbero condotto esercitazioni in vista della sfilata nei pressi dell'aeroporto di Pyongyang il mese scorso.