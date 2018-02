Ambasciatore Egitto in visita all'Adnkronos: "Rafforzare cooperazione"

L'ambasciatore egiziano Hisham Mohamed Moustafa Badr con il presidente Gmc Giuseppe Marra (Foto Adnkronos)

"Rafforzare la cooperazione tra i media egiziani e il gruppo Adnkronos". E' quanto ha auspicato l'ambasciatore egiziano in Italia, Hisham Badr, nel corso di una visita al Palazzo dell'Informazione a Roma, sede del gruppo Adnkronos.

Il diplomatico ha sottolineato "l'interesse della leadership politica" egiziana "a sviluppare le storiche relazioni tra i due Paesi, corrisposta dalla parte italiana, per raggiungere questo obiettivo comune, portando le relazioni a orizzonti più ampi, non solo nel campo politico-strategico nella regione del Mediterraneo, ma anche dal punto di vista economico".

Il presidente del gruppo Adnkronos, Giuseppe Marra, si è detto "d'accordo nel rafforzare i legami che da sempre caratterizzano i due Paesi, dal punto di vista politico, economico, culturale e turistico. Due Paesi così importanti come l'Italia e l'Egitto -ha detto Marra- possono certamente costruire un polo di sviluppo e di attrazione per l'intero bacino del Mediterraneo che può trarre giovamento da un progetto di ampia portata che parta dall'incontro di queste due straordinarie culture". Marra e l’ambasciatore hanno posto le basi concrete anche per "realizzare con i media egiziani coproduzioni multimediali". Nei prossimi mesi l’editore dell’Adnkronos sarà in Egitto per incontri con le parti interessate ai progetti.