Arrivano gli occhiali acchiappa ladri

(Afp)

Nuove 'armi' in dotazione alla polizia cinese. Si tratta, scrive il Wall Street Journal, di occhiali per il riconoscimento facciale in grado di riconoscere potenziali sospetti in mezzo alla folla. In pochissimo tempo sarebbero in grado di confrontare l'immagine che si trovano davanti con un database di 10mila persone. I primi risultati ci sarebbero già stati. Gli occhiali, che nell'aspetto ricordano i Google Glass, sono stati utilizzati a Zhenghzou, dove sono state arrestate 7 persone. Il governo di Pechino starebbe organizzando un vasto programma di schedatura della popolazione che ha acceso parecchie polemiche. Diverse associazioni, attive nel campo dei diritti umani, parlano di una pesante violazione dei diritto alla privacy.