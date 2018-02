Tigre spedita per posta

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Non riuscivano a credere ai loro occhi. Grazie al fiuto di un cane poliziotto, gli ispettori doganali della polizia messicana di Jalisco hanno trovato un cucciolo di tigre, stretto in un sacchetto di plastica, costretto dentro a un pacco postale. Sedato e disidratato, l'animale sarebbe dovuto arrivare a una piccola città del Messico centrale. Il suo viaggio, invece, si è fermato alla dogana, dove è stata aperta un'inchiesta per maltrattamento di animali. Il tigrotto è stato affidato a centro veterinario locale.