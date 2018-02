Elicottero si schianta nel Grand Canyon

AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS

Un elicottero si è schiantato nel Grand Canyon e 3 delle 7 persone a bordo hanno perso la vita nell'incidente. L'elicottero, un Eurocopter EC130, è precipitato in "circostanze ignote", come ha detto il portavoce della Federal Aviation, Allen Kenitzer, al quotidiano The Arizona Republic. Il velivolo appartiene ad una compagnia che, come si legge sul sito della società, organizza ogni anno sul Grand Canyon tour per 600.000 passeggeri.