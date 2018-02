Aereo precipitato, guasto o errore umano?

(Afp)

Errore umano, condizioni atmosferiche avverse o guasto tecnico. E' giallo sulle cause del disastro aereo avvenuto ieri in Russia che ha provocato 71 vittime. Rinvenuti i rottami dell'aereo, non viene esclusa alcuna ipotesi. Vladimir Putin ha ordinato un'indagine sul tragico incidente. "Il presidente ha disposto la creazione di una commissione incaricata di far luce sul disastro aereo nella regione di Mosca", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

I soccorritori sono stati al lavoro tutta la notte per recuperare i corpi delle persone che erano a bordo dell'aereo della Saratov Airlines precipitato a sudest di Mosca. Lo riporta oggi la Tass, precisando che parti del relitto sono state trovate nei pressi del villaggio di Stepanovskoye, nel distretto moscovita di Ramensky.

L'aereo, diretto nella città di Orsk, nei pressi del confine con il Kazakistan, è precipitato dopo il decollo ieri dallo scalo Domodedovo della capitale russa. A bordi 65 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Il volo era diretto a Orsk, città al confine tra Russia e Kazakistan. Per oggi è stata proclamata una giornata di lutto nella regione di Orenburg, ha annunciato il sindaco di Orsk, Andrei Odintsov.