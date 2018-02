Polvere bianca in una lettera, nuora Trump ricoverata

(Afp)

Ha aperto una lettera indirizzata a suo marito. Dentro c'era della polvere bianca. E' finita, così, in ospedale Vanessa Trump, nuora del presidente americano, scrive il New York Post, "per precauzione". Non si conosce ancora, infatti, di quale sostanza si possa trattare. Ex attrice televisiva, la consorte del figlio maggiore di Trump ha 40 anni e cinque bambini. Quando ha aperto la missiva era nell'appartamento di Manhattan della coppia con due assistenti. I tre sono stati decontaminati dall'intervento dei vigili del fuoco e portati al Presbyterian-Weill Cornell Medical Center.