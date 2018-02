In posa su scoglio, modella travolta da onda

Seno nudo coperto dalle mani, una lunga coda di tulle, sguardo ammaliante a favore della macchina fotografica. Kate Upton era già in posa quando un'onda anomala l'ha travolta facendola cadere in acqua. E' accaduto ad Aruba, nel Mar dei Caraibi. La modella era su uno scoglio, impegnata negli scatti per una campagna del magazine Sports Illustrated.

L'assistente della 25enne ha cercato di impedirle di cadere afferrandole le mani, ma l'onda era troppo potente. Tra l'altro, ha detto Kate, "questa gonna quando è bagnata è molto pesante e mi ha trascinato giù". "Tutti erano molto spaventati", ha poi aggiunto la modella che fortunatamente non ha riportato ferite e poco dopo l'incidente ha potuto comunque portare a termine il suo servizio.