Aaron, l'eroe della strage in Florida

Aaron Feis (Foto da Facebook)

Ha fatto scudo con il suo corpo, lanciandosi davanti agli studenti, mentre una raffica di proiettili veniva sparata verso di loro. Aaron Feis, coach della squadra di football della scuola, è il prof eroe del massacro alla Marjory Stoneman Douglas High School in Florida in cui sono rimaste uccise 17 persone sotto i colpi di un ex studente, il 19enne Nikolas Cruz.

Fisico imponente, Aaron, ex addetto alla sicurezza della scuola, non ha esitato a rischiare la morte per proteggere gli studenti. Ora, come riporta il 'Sun', lotta per la vita dopo essere rimasto gravemente ferito nella sparatoria. L'insegnante è stato portato in ospedale in condizioni critiche ed ha subito un intervento chirurgico d'urgenza.

A un certo punto si era temuto che fosse morto dopo che lo sceriffo della contea di Broward Scott Israel ha dichiarato in una conferenza stampa che un allenatore di football era tra le vittime, senza riferirne il nome. Ma poi Jordan May, un altro allenatore della scuola, ha twittato: "Coach Feis non se ne è andato. Gli hanno sparato ma non è morto".

Quando è stato reso noto che Aaron stava combattendo tra la vita e la morte sui social sono spuntati molti messaggi di sostegno al coach, descritto come "una persona tranquilla" con un buon senso dell'umorismo. "È un amico per tutti gli studenti che lo conoscono, è sempre stato così gentile con me quando andavo a scuola lì", si legge in un post. Mentre un altro scrive: "Ecco, signore e signori, il volto di un eroe".