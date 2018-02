Florida, strage a scuola

(AFP PHOTO)

Strage al campus. Sono almeno 17 le vittime della follia omicida di un ex alunno che mercoledì pomeriggio è entrato armato nella scuola superiore Stoneman Douglas di Parkland, in Florida, sparando all'impazzata.

Il sospetto fermato è un 19enne, espulso l'anno scorso per motivi disciplinari dal campus che accoglie circa 3.000 studenti. "Dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza - fanno sapere le autorità della Contea di Broward - gli investigatori sono stati in grado di identificare il sospetto come Nikolas Cruz".

Si tratta di una delle sparatorie peggiori all'interno di un istituto scolastico da quando, in una scuola del Connecticut, nel 2012 furono uccise 26 persone.