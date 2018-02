Il Messico trema ancora

(Foto Afp)

Un nuovo terremoto, di magnitudo 6, è stato registrato questa mattina in Messico, con l'epicentro a 40 chilomentri da Pinotepa Nacional, nello stato di Oaxaca. Come è successo venerdì scorso, quando una scossa di magnitudo 7,2 ha colpito la stessa regione, la scossa è stata avvertita nella capitale, Città del Messico, ed in altri stati messicani.

La scossa di venerdì scorso non ha provocato vittime, ma 13 persone sono rimaste uccise dopo che uno degli elicotteri dei soccorsi è precipitato nelle zone terremotate. A bordo del velivolo viaggiavano anche il ministro dell'Interno messicano, Alfonso Navarrete Prida, e il governatore di Oaxaca, che sono rimasti praticamente illesi.