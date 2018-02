'Se non voti, gay in casa per 7 giorni': video choc in Russia

(fermo immagine dal video)

Video choc in Russia. Un filmato realizzato da sconosciuti - e pubblicato su YouTube con il titolo 'Tutti al voto' - sollecita i russi ad andare alle urne per le elezioni presidenziali del prossimo 17 marzo ricorrendo a una narrativa distopica, ma soprattutto omofoba e razzista.

Nel filmato si vede il protagonista che va a letto la sera, anticipando la sua intenzione di non recarsi alle urne in vista delle elezioni, poi si sveglia in una nuova realtà in cui viene reclutato da militari di colore che fanno la 'Dab Dance', in cui il figlio è un giovane 'pioniere comunista' e in cucina si ritrova un ospite gay che per legge ognuno deve tenere in casa una settimana. Quando si sveglia 'realmente', la mattina dopo, il protagonista del filmato corre alle urne.

L'attrice che nel video ha il ruolo della moglie del protagonista, Svetlana Galka, ha spiegato in un'intervista a 'Govorit Moskva' di non essere al corrente dei committenti del filmato.