Cnn contro Trump: "Giocava a golf durante funerali Parkland"

(Afp)

"Durante i funerali di due vittime del liceo di Parkland, il presidente twittava e giocava a golf a Mar-a-Lago". E' l'attacco di Anderson Cooper, uno degli anchorman di punta della Cnn, al presidente Donald Trump. "Due famiglie stavano seppellendo i loro figli, il presidente non li ha nemmeno menzionati nei suoi tweet. Sabato c'è stato il funerale di un ragazzo, il presidente ha twittato ma non l'ha citato. E lo stesso è accaduto venerdì", dice Cooper, in un segmento di quasi 8 minuti, evidenziando che il presidente si è concentrato soprattutto sul Russiagate e sull'operato dell'FBI.