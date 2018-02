Attacco di Boko Haram: sparite 50 studentesse

(Xinhua)

Circa 50 studentesse potrebbero essere state rapite dal gruppo terroristico islamico Boko Haram nel nordest della Nigeria, dopo che un commando di miliziani ha attaccato lunedì la Government Girls Science and Technical School, una scuola femminile di Dapchi, nello stato di Yobe.

Secondo quanto ha riferito alla Dpa il commissario per l'educazione dello stato, Mohammed Lamin, insegnanti e allieve sono fuggiti nella boscaglia quando gli insorti hanno iniziato a sparare armi automatiche. "Ad oggi circa 50 di loro non sono ancora tornate a casa", ha detto Lamin.

Non è chiaro se le ragazze scomparse siano state rapite dai terroristi o siano nascoste. Ma i familiari oggi si sono radunati davanti alla scuola per avere informazioni. "Ci hanno detto che si erano rifugiate in altri villaggi, ma siamo stati in tutti questi villaggi, invano. Cominciamo a temere il peggio. Abbiamo paura che si tratti di una nuova Chibok", ha detto uno dei parenti.

La gente del posto vicino alla scuola ha detto alla Bbc che circa la metà delle ragazze fuggite è stata trovata dopo essersi nascosta nei villaggi circostanti. Per il momento le autorità locali non parlano di rapimento e affermano che molte delle ragazze e degli insegnanti dovrebbero essere ritrovati.

Tuttavia, un padre ha riferito alla Bbc che sarebbero circa 93 le ragazze che ancora mancano all'appello, mentre un altro genitore ha detto di aver visto andar via un camion pieno di studentesse. I servizi di sicurezza stanno setacciando l'area circostante per trovare le ragazze scomparse.

Nel 2014, Boko Haram ha rapito più di 200 ragazze dal loro dormitorio scolastico nella città settentrionale di Chibok. La loro sorte ha catturato l'attenzione del mondo, con celebrità e personalità di spicco come l'ex first lady statunitense Michelle Obama che si è unita alla campagna 'Bring Back Our Girls' per liberarle.