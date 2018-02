La banana che si mangia con la buccia

(dal sito della D&T Farm)

Un frutto 'nuovo' che arriva dal Giappone. O meglio, sempre lo stesso - quello che tutti conoscono - in quanto a forma, consistenza e sapore, con una particolarità: la sua buccia è commestibile.

E' la banana 'messa a punto' dai ricercatori della D&T Farm, nella prefettura occidentale di Okayama, attraverso il metodo del cosiddetto Freeze Thaw Awakening (una sorta di 'congelare-scongelare-risvegliare').

COME - Il meccanismo, secondo quanto riporta il 'Guardian', prevede di tenere le piante di banane a meno 60 gradi prima di ripiantarle e scongelarle, cosa che permette una crescita molto rapida del frutto con la conseguenza di garantirle una buccia più morbida e digeribile.

BIO - L'ideatore, si legge, "voleva mangiare una banana deliziosa e sicura: la gente può mangiare la buccia perché è coltivata organicamente, senza prodotti chimici". Per capire quando la banana è pronta per essere mangiata - nella sua interezza, ovviamente - basta aspettare la comparsa di piccole macchie marroni.

PREZZO - Questo frutto è stato prodotto finora solo in piccoli lotti (con un prezzo che, al momento, si aggira intorno ai 5 euro) e - secondo quanto riferito dalla stessa Farm al quotidiano britannico - l'obiettivo è di aumentare la produzione attuale di almeno 10 volte per tentare la strada dell'export in futuro.