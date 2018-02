La sorella di Kim è incinta?

La sorella di Kim Jong-un, Kim Yo jong alle Olimpiadi in Corea del Sud (Afp)

I rumor circolano da giorni, rimbalzando da un capo all'altro delle due Coree, senza però trovare conferme o smentite. E a Seul ormai la questione è sulla bocca di tutti: Kim Yo-jong, la sorella di Kim Jong-un è incinta? Stando a quanto riportato da alcuni media sudcoreani, che citano fonti investigative non identificate, durante la recente visita ai Giochi olimpici invernali, la sorellina del leader nordcoreano avrebbe rivelato ad alcuni funzionari del Sud di essere in dolce attesa.

E mentre sulla presunta gravidanza di Kim Yo-jong le bocche restano cucite, il gossip ormai è dilagato tanto da essere diventato sintomo del fascino che la dinastia del Nord continua a esercitare sui cittadini delle due Coree. Nonostante si conosca ben poco di quello che accade nelle stanze dei bottoni di Pyongyang, l'interesse per la 'tribù' di Kim resta alto. "Sono come una famiglia reale - ha spiegato alla 'Bbc' Andray Abrahamian, ricercatore del think tank Pacific Forum CSIS-. Era inevitabile che questa diventasse una notizia".

"Eppure - ha precisato Abrahamian - anche se si parla di gossip, si tratta comunque di pettegolezzi che riguardano una persona molto importante in un Paese che è molto difficile da capire". Il riserbo e la segretezza che regnano a Nord sono perfettamente in linea con ciò che non si conosce della famiglia del Rispettato Maresciallo.

Sulla stampa locale, nella maggior parte dei casi, è l'intelligence sudcoreana ad essere citata come fonte. Anche se in passato, un inaspettato pozzo di informazioni si era rivelata l'ex stella del basket americano, Dennis Rodman. Invitato più volte in Corea del Nord da Kim Jong-un, l'ex campione aveva raccontato di aver incontrato la moglie di Kim e una figlia della coppia, della quale però nessuno conosce l'esistenza.

Quanto al futuro nipotino del Maresciallo, risulta improbabile che possa un giorno ereditare lo scettro da zio Kim. "Kim Yo-jong non occupa un posto speciale nella mitologica propaganda del regime" ha osservato Abrahamian.