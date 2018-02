Bimbo cade dal terzo piano, poliziotto lo prende al volo

Si è accorto di quel bambino che penzolava dal balcone di un appartamento al terzo piano ed è riuscito a prenderlo al volo tra le braccia salvandogli la vita. E' accaduto ad Assiut, in Egitto. Protagonisti, si legge sul 'Telegraph', un poliziotto e un bimbo di 5 anni.

Il ministero dell'Interno egiziano ha pubblicato un video dell'incidente che mostra tre poliziotti in servizio a guardia di una banca e in piedi su un marciapiede. Mentre in due cercavano di organizzare un salvataggio di fortuna con una coperta, il terzo ha sollevato le braccia riuscendo a centrare perfettamente il punto di caduta.