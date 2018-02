Soffocati in auto mentre fanno sesso

Foto di repertorio (Afp)

Sono rimasti soffocati mentre facevano sesso in auto con il motore acceso. E' quanto sarebbe avvenuto ad un uomo di 39 anni ed una donna di 44 anni i cui corpi nudi e senza vita sono stati ritrovati all'interno di un garage nella città di Bottrop, nella regione Reno-Westfalia, in Germania settentrionale. Secondo gli investigatori - riferisce 'The Sun' - la coppia avrebbe acceso il motore della vettura per scaldarsi durante il rapporto sessuale fino a rimanere soffocata. Le ricerche delle due vittime erano scattate dopo che la famiglia dell'uomo ne aveva denunciato la scomparsa e le forze dell'ordine locali avevano avviato un'indagine sull'improvvisa sparizione della donna. Secondo la polizia non ci sarebbero prove di alcun crimine ma si sta cercando di capire cosa sia realmente accaduto e sono stati effettuati dei test per determinare i livelli di anidride carbonica nel sangue della coppia. "Al momento tutte le prove indicano che si è trattato di un tragico incidente - ha chiarito un portavoce della polizia - Per provare a rispondere a tutte le domande, il pubblico ministero ha ordinato che venga eseguita un'autopsia sui corpi".