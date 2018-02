Trump e la calvizie: "Difficile nasconderla"

(Afp)

"Provo come un pazzo a nascondere questa calvizie, amici. Lavoro davvero sodo. Guardate, non è male!". Donald Trump ironizza sulla propria complessa pettinatura. Il presidente, sul palco della CPAC (Conservative Political Action Conference), in Maryland, ammette di essere distratto dalla sua immagine sui monitor: "Amo guardare quel tipo mentre parla", dice tra gli applausi della platea. Quindi, con le spalle al pubblico, mostra la nuca e i capelli perfettamente sistemati. "Provo in tutti i modi a nascondere questa calvizie, amici", dice, senza nascondere la soddisfazione per il risultato finale: "Non è male!".



Trump ironizza anche quando la security allontana dalla sala un contestatore. ''Ehi, come ha fatto a entrare?", domanda agli organizzatori dell'evento prima di rivolgersi ai "Fake News Media": "Lo stanno trattando bene, con gentilezza. E' una sola persona, non merita menzione e non merita titoli. Ma domani i titoli parleranno di proteste alla Cpac...".