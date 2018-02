Russiagate, incriminazioni e intrighi

(AFP PHOTO)

L'ex manager della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort, avrebbe segretamente pagato ex politici europei per fare pressione sul governo pro Russia dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych. E' quanto emerge, riportano i media americani, dalle nuove accuse presentate dal procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller.

Secondo la nuova incriminazione, Manafort avrebbe versato oltre 2 milioni di euro (2,5 milioni di dollari) al cosiddetto Hapsburg Group per "assumere posizioni a favore dell’Ucraina" dal 2012 al 2013. Il presunto gruppo era gestito da un ex cancelliere europeo, di cui non è stato fatto il nome.