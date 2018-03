Si dimette Hope Hicks, capo comunicazione alla Casa Bianca

(Afp)

Hope Hicks, uno dei consiglieri più stretti del presidente Donald Trump, ha dichiarato di volersi dimettere nelle prossime settimane dal ruolo di direttore delle comunicazioni della Casa Bianca.

Ex modella di 29 anni, non aveva alcuna esperienza politica e si era unita alla campagna presidenziale del Tycoon nel 2016. Aveva preso il posto di Anthony Scaramucci, che era stato licenziato dopo soli dieci giorni. "Non ci sono parole per esprimere in modo adeguato la mia gratitudine al presidente Trump. Auguro a lui e alla sua amministrazione davvero il meglio mentre continuano a guidare il nostro Paese", ha affermato Hicks in una nota.

L'annuncio è arrivato un giorno dopo che Hicks ha testimoniato di fronte al Congresso sulle presunte interferenze della Russia con le elezioni presidenziali del 2016. Ma la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha precisato che le dimissioni della Hicks "non hanno nulla a che vedere" con la testimonianza in Congresso.

"Hope è eccezionale e ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi tre anni: è intelligente e premurosa, una persona davvero fantastica. Mi mancherà averla al mio fianco ma quando mi ha parlato di altre opportunità ho capito. Sono sicuro che lavoreremo ancora insieme in futuro", ha detto Trump in una dichiarazione.