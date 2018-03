Emma fa paura

(Afp)

Un'allerta rossa, che significa pericolo di vita, è stata emessa in diverse zone dell'Inghilterra sudoccidentale e del Galles meridionale in vista dell'arrivo della tempesta Emma. Lo riferisce la Bbc. La perturbazione porterà forti venti e bufere di neve sull'intera Inghilterra, parte del Galles e l'Irlanda del Nord, dopo che la Gran Bretagna è stata già investita negli ultimi tre giorni dal gelo siberiano della 'Beast of the East', con particolari disagi nel nord del Paese.

Particolarmente difficile è la situazione dei trasporti, con strade bloccate, treni e voli cancellati, mentre centinaia di scuole sono state chiuse nel sud del Galles, il sud dell'Inghilterra e la Scozia, riferisce la Bbc. Più di 300 persone sono bloccate da oltre 18 ore su una strada della Scozia a causa della neve.