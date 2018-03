Putin spaventa il mondo

Vladimir Putin (AFP PHOTO)

Putin provoca la reazione allarmata dell'Occidente. Angela Merkel è preoccupata per il discorso con cui il presidente russo ha annunciato di avere nuove armi imbattibili: "La cancelliera e il presidente Trump - ha reso noto la cancelleria tedesca, riferendo di una conversazione telefonica con l'inquilino della Casa bianca - sono preoccupati per le ultime dichiarazioni del presidente Putin sullo sviluppo dei suoi armamenti e delle conseguenze rispetto agli sforzi per il controllo internazionale dei sistemi di armamento".

CREMLINO - Mosca ha però precisato di non voler rilanciare la corsa agli armamenti con gli Stati Uniti. In un briefing con i giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha scandito: "La Russia non ha alcuna intenzione di lanciarsi in una corsa gli armamenti. Respingiamo con forza ogni accusa di violazione delle leggi internazionali riguardanti il controllo delle armi. La Russia è stata, è e sarà impegnata al rispetto di tutti gli obblighi internazionali".

COS'E' SUCCESSO - A poco più di due settimane dalle elezioni russe, di fronte all'Assemblea della Federazione (Duma di Stato e Consiglio della Federazione), nella sala del Maneggio a Mosca, Putin ha infatti parlato mentre, alle sue spalle, schermi giganti proiettavano filmati con simulazioni e grafica da videogame per nuove armi in grado di penetrare il sistema anti-missile americano, messe in cantiere dopo il ritiro degli Stati Uniti dal Trattato ABM nel 2002, fra cui una nuove versione del missile intercontinentale multi-testata Sarmat.

MISSILI - Putin ha presentato poi un missile da crociera alimentato a nucleare (che nella simulazione proiettata raggiungeva l'Occidente, evitando i sistemi anti-missile americani) e un drone sottomarino più veloce di qualsiasi siluro, in grado di essere armato con una testate nucleare e di colpire portaerei e infrastrutture sulle coste. "Nessuno al mondo ha sistemi di questo tipo. Prima o poi lo faremo vedere - ha detto il presidente russo - ma a quel punto staremo già sviluppando qualcosa di nuovo".

NATO - "Le dichiarazioni della Russia con minacce di colpire gli alleati sono inaccettabili e improduttive", ha dichiarato Oana Lungescu, portavoce della Nato. "Non vogliamo né una nuova guerra fredda, né una nuova corsa agli armamenti. L'insieme degli alleati sostengono gli accordi di disarmo che creano un clima di fiducia per il bene di tutti", ha aggiunto. "Come abbiamo già detto diverse volte, i sistemi di difesa antimissile dell'Alleanza non sono diretti contro la Russia. Il nostro sistema antimissile ci difende da missili balistici che arrivano da più lontano della zona euroatlantica", ha quindi concluso.