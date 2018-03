Angela Merkel (Afp)

Via libera alla grosse Koalition tra Spd e Cdu in Germania. L'Spd ha annunciato ufficialmente dal suo quartiere generale a Berlino il risultato positivo della consultazione. Ha detto sì a formare un nuovo governo con Angela Merkel il 66% dei membri che hanno inviato per posta la propria decisione.

E' la terza coalizione dal 2005 con la cancelliera e mette fine alla paralisi politica della Germania. In precedenza Merkel aveva provato a fare un governo contando su una coalizione definita ''Giamaica'' e cioè con i Verdi e i liberal democratici (Fdp) poi naufragata. Nel 2013, quando i membri dell'Spd votarono per la grande coalizione, il risultato a favore fu del 76%.

La cancelliera si congratula con la Spd per il 'sì' al referendum su una Grande Coalizione, con un tweet diffuso dalla Cdu a nome suo. "Mi congratulo con la Spd per questo risultato chiaro ed attendo il momento di poter avviare la futura cooperazione per il bene del nostro Paese", ha scritto il partito Unione cristianodemocratica, che fa capo a Merkel.