I segreti della bomba tsunami di Putin

Fermo immagine dal video.Ministry of Defence of the Russian Federation

Diffuso dal ministero della difesa russo il video che mostra l'esistenza del progetto status - 6 AUV. Ovvero la 'bomba sottomarina tsunami'. Nome in codice Kanyon per il Pentagono e nota in Russia come Ocean Multipurpose System Status-6. Nella clip si vede chiaramente come funziona il nuovo sistema russo. Si tratta di un drone sottomarino, liberato in profondità da un altro sottomarino.

Secondo il 'Nuclear Posture Review' del Pentagono il drone sarebbe in grado di trasportare un ordigno di 100 megatoni. La 'bomba tsunami' è stata progettata per attaccare le aree costiere, con l'obiettivo di distruggere città, basi navali e porti. Sarebbe in grado di generare uno tsunami artificiale di acqua contaminata con l'isotopo radioattivo Cobalto-60. Le aree toccate, si legge su 'Popular Mechanics', sarebbero off-limits per l'umanità fino a 100 anni.