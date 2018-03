Assalto a centro reduci: 3 morti

Si è conclusa con la morte di tre donne e dell'assalitore la presa d'ostaggi durata diverse ore la notte scorsa nel centro per reduci militari di Yountville, in California. Secondo quanto ha reso noto il capitano Chris Child della California Highway Patrol quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'edificio, dove si offre assistenza psichiatrica ai reduci che soffrono di stress post-traumatico, hanno trovato le tre operatrici del centro e l'assalitore morti.

L'uomo era un assistito del centro a nord di San Francisco fino a due settimane fa quando aveva lasciato la struttura, secondo quanto riferito dal senatore dello stato Bill Dodd. Non è ancora chiaro se abbia scelto a caso le donne uccise tra il personale della clinica. Prima dell'irruzione della polizia, i negoziatori specializzati a gestire prese d'ostaggi avevano cercato per ore di avviare un colloquio con l'assalitore senza riuscirvi.

Secondo la ricostruzione fornita da alcuni testimoni alla Cnn, l'uomo ha fatto irruzione nel centro mentre si stava svolgendo una festicciola d'addio per un dipendente che lasciava il posto. "Stavano mangiando la torta e brindando quando l'uomo è entrato armato di fucile", ha raccontato il marito di una delle dipendenti che è riuscita a fuggire, insieme ad altri colleghi, al momento dell'irruzione dell'assalitore.

L'uomo si sarebbe poi asserragliato in una delle stanze del centro che le tre donne prese in ostaggio, ha spiegato ancora lo sceriffo della Napa County John Robertson che ha aggiunto che le autorità lo hanno identificato ma non ne ha ancora diffuso le generalità. Al momento dell'attacco nel teatro che si trova al piano terra dell'edificio che ospita il centro reduci si trovavano anche 70 studenti che, ha precisato lo sceriffo, "non sono mai stati in pericolo" e sono stati fatti uscire in sicurezza dalla polizia.

La Pathway Home si trova all'interno del complesso della Veterans Home of California, la più grande casa di riposo per reduci degli Stati Uniti che può ospitare fino a mille anziani.