Che fine ha fatto Ivanka Trump? La figlia del presidente non si vede e si sente poco, mentre la Casa Bianca è in fibrillazione continua. Tra un addio e l'altro, con cambiamenti continui all'interno dell'amministrazione, il presidente Donald Trump si muove tra l'ipotesi di un summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un e il braccio di ferro con mezzo mondo, Ue compresa, per l'introduzione di nuovi dazi.

Intanto, sotto l'occhio vigile della potente National Rifle Association, The Donald spinge per la nuova legge sulle armi, per reagire alla strage avvenuta a febbraio in un liceo della Florida. E ogni tanto dedica un tweet ai dreamer, i giovani immigrati portati illegalmente negli Usa da bambini, per stigmatizzare l'immobilismo dell'opposizione democratica sul tema.

In un quadro vivace, per non dire convulso, Ivanka non lascia traccia se non con cinguettii che, in pochi caratteri, ricordano i provvedimenti varati dall'amministrazione e i numeri della ripresa economica. L'ultimo vero exploit della 36enne 'first daughter' risale alla chiusura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, il 25 febbraio scorso. "Non potremmo avere una persona migliore o più intelligente per rappresentare il nostro Paese", ha detto il padre-presidente mentre lei faceva da ambasciatrice nell'incontro con il presidente sudcoreano Moo Jae-in.

E pazienza se nelle stesse ore è inciampata in un'intervista con la Nbc, nella quale non è riuscita a disimpegnarsi in maniera brillante davanti alla domanda sulle accuse di presunte molestie mosse al padre da diverse donne. Prima, da figlia, ha giudicato "inopportuna" la domanda posta dal giornalista.

E poi, sempre da figlia, ha rivendicato il diritto di avere totale fiducia nel genitore: "Credo a mio padre, conosco mio padre. Credo di avere questo diritto come figlia". Difficile conciliare famiglia e lavoro nell'amministrazione più potente del pianeta. Quando si pensa a 'missing Ivanka' non si può non ipotizzare un collegamento con il momento complesso che sta vivendo anche suo marito, Jared Kushner.

L'enfant prodige della Casa Bianca ha subìto un forzato ridimensionamento, attribuibile soprattutto al capo dello staff John F. Kelly e simboleggiato dall'impossibilità, ora, di accedere a documenti top secret. Insomma, 'Javanka' - come viene identificata la coppia - è costretta per il momento a un 'low profile' che stona con quanto visto e sentito nei primi 12 mesi della presidenza (familiare) Trump. "Io sono la figlia del presidente e sono anche un consigliere", ha detto e ripetuto la first daughter. Recitare il doppio ruolo, però, è sempre più complicato.