Prof spara in aula: ferito studente

Il professore toglie i proiettili dalla pistola, qualcosa va storto e uno studente rimane ferito, durante la lezione sulla sicurezza. L'episodio è avvenuto nella Seaside High School nella Monterrey County in California. Il docente, un riservista della polizia, ha puntato l'arma verso il soffitto e ha iniziato le manovre per estrarre i proiettili dal caricatore.

Secondo le prime ricostruzioni, un colpo avrebbe centrato il soffitto e uno studente 17enne ha riportato lievi ferite al collo. Non è chiaro se il ragazzo sia stato colpito da detriti o da frammenti di proiettile. Abdul Pridgen, capo della polizia di Seaside, ha escluso che a provocare le ferite sia stato un proiettile.

Il padre dello studente, Fermin Gonzales, all'emittente locale KSBW 8 ha invece fatto riferimento a frammenti di pallottola. "E' una cosa folle, poteva finire molto male", ha detto. Il ragazzo "è scosso ma starà bene. Sono arrabbiato perché nessuno ci ha detto niente e abbiamo dovuto chiamare noi la polizia per denunciare il fatto", ha aggiunto, spiegando di aver saputo dell'incidente solo dal figlio, tornato a casa con la maglia insanguinata e con ferite al collo.

L'insegnante, identificato come Dennis Alexander, insegna matematica e tiene un corso sulla sicurezza. Secondo il Monterey County Weekly, che cita fonti della polizia di Sand City, il docente avrebbe tenuto l'ultima lezione sulla 'gun safety' meno di un anno fa. "Mi preoccupano i motivi per cui stesse mostrando un'arma carica in classe. Indagheremo", ha detto Brian Ferrante, capo della polizia di Sand City. Secondo il padre dello studente, l'insegnante si preparava a mostrare come utilizzare l'arma per disarmare un'altra persona.