Spy story, Usa al fianco di Londra

Il consolato russo a Londra (AFP PHOTO)

"Gli Stati Uniti condividono la conclusione del Regno Unito che la Russia sia responsabile per lo sconsiderato attacco con agente nervino contro un cittadino britannico e sua figlia". E' quanto ha dichiarato con un comunicato la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, sottolineando che Washington sostiene "la decisione di Londra di espellere i diplomatici russi come una risposta giusta".

"Questa ultima azione della Russia rientra in un sistema di comportamenti in cui la Russia non rispetta l'ordine basato sulle regole internazionali, mette in pericolo la sovranità e la sicurezza di Paesi in tutto il mondo e tenta di sovvertire e screditare le istituzioni e i processi democratici occidentali" prosegue il comunicato della Casa Bianca che, in questa ultima parte, sembra fare riferimento alle interferenze russe nelle elezioni americane.

"Gli Stati Uniti - conclude - stanno lavorando con alleati e partner per assicurare che questo tipo di orribili attacchi non avvengano più".