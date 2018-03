Esplode pacco bomba in un deposito FedEx

(Afp)

Un pacco bomba è esploso la notte scorsa in un deposito della FedEx, il servizio di spedizione espresso, vicino San Antonio, in Texas, ferendo una persona. A darne notizia è stato il locale dipartimento dei vigili del fuoco, precisando che l'episodio è avvenuto nella città di Schertz, a sud di Austin, dove due bombe erano state fatte esplodere nelle ultime settimane. Al momento non sono stati stabiliti legami con le precedenti esplosioni, che hanno provocato la morte di due persone e che le autorità attribuiscono ad un attentatore seriale. Inquirenti del Fbi e artificieri si sono recati sul posto.