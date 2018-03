Pacco sospetto vicino uffici Cambridge Analytica

(Afp)

Un pacco sospetto è stato abbandonato nei pressi degli uffici londinesi di Cambridge Analytica, la società coinvolta nella vicenda relativa all'acquisizione dei dati di decine di milioni di utenti Facebook. "L'edificio è stato evacuato per precauzione, non sono segnalati feriti", ha fatto sapere la polizia. Le forze dell'ordine sono intervenute poco dopo le 13 locali per il pacco individuato in New Oxford Street.