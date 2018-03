"Avremo super forza nucleare"

Donald Trump (AFP PHOTO)

"Spenderemo molto per migliorare e rinnovare il nostro apparato nucleare. Avremo le forze nucleari più potenti al mondo, in condizioni perfette. Speriamo di non doverle usare. Ma nessuno si avvicinerà nemmeno al nostro livello". Donald Trump fa il punto sugli investimenti destinati alla Difesa secondo quanto previsto dal bilancio che il presidente ha deciso di firmare per "una questione di sicurezza nazionale".

In totale verranno stanziati 654,6 miliardi per la Difesa. E' un record, non si potrà dire che le forze armate vengono penalizzate come è accaduto per un periodo troppo lungo" aggiunge Trump. "Nessuno più di me è deluso per aver dovuto firmare un bilancio da 1.300 miliardi, è una cifra troppo grande. Ma - ribadisce - non avevamo altra scelta per garantire i fondi alla Difesa".