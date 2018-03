Puigdemont in carcere

Il minibus con a bordo Carles Puigdemont arriva nel penitenziario di Neumuenster (AFP PHOTO)

Carles Puigdemont è stato trasferito nel penitenziario di Neumünster, nel lander del Schleswig-Holstein, nel nord della Germania. Lo ha appreso la Dpa, che scrive che l'ex presidente della Generalitat è arrivato nel carcere verso le 15 a bordo di veicolo con i vetri oscurati.

Il vice procuratore generale del Schleswig-Holstein, Ralph Döpper, non ha voluto confermare il trasferimento, invocando "ragioni di sicurezza".

L'ex presidente catalano è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo essere entrato in auto nel Paese. Lo ha reso noto l'avvocato dell'esponente politico via Twitter, precisando che Puigdemont è stato fermato in base all'ordine di arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola che lo ha accusato di insurrezione dopo la dichiarazione dell'indipendenza della Catalogna.