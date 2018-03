Zuckerberg testimonierà davanti a Congresso Usa

(Fotogramma)

Mark Zuckerberg testimonierà davanti al Congresso Usa sulla vicenda dei dati di decine di milioni di utenti Facebook, usati illecitamente a scopi elettorali dalla società di consulenza Cambridge Analytica. Lo scrive il Washington Post, riferendo di contatti avvenuti tra Facebook e i parlamentari componenti le commissioni che hanno chiesto di interrogare Zuckerberg.

Sono tre le commissioni del Congresso che hanno chiesto la presenza del numero uno di Facebook, compresa la commissione Giustizia del Senato, che per il 10 aprile ha in programma una riunione sulla privacy dei dati personali. Non è chiaro al momento a quante audizioni parteciperà Zuckerberg e davanti a quali commissioni.

Il capo del colosso di Menlo Park si è invece rifiutato di comparire davanti alla commissione parlamentare britannica che sta indagando sulla vicenda. Il fondatore e direttore esecutivo di Facebook invierà al suo posto un dirigente del social network. Lo ha comunicato la responsabile delle relazioni pubbliche di Facebook, Rebecca Stimson, in una lettera inviata al presidente della commissione Cultura della Camera dei Comuni, Damian Collins.

A testimoniare al posto di Zuckerberg saranno il capo del settore tecnologia di Facebook, Mike Schroepfer, o il responsabile del prodotto, Chris Cox. Entrambi, si spiega nella lettera, "riportano direttamente a Zuckerberg e sono tra i più longevi rappresentanti dei 15 anni di storia di Facebook. Entrambi hanno una vasta esperienza su questi temi e sono ben attrezzati per rispondere alle domande della commissione su queste complesse questioni". Entrambi, è stato spiegato, sono disponibili ad apparire davanti alla commissione subito dopo la chiusura pasquale del Parlamento, che termina il 16 aprile. Il presidente della commissione, Collins, riporta il Guardian, ha ribadito di preferire la testimonianza di Zuckerberg, sia direttamente o in video conferenza.