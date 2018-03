Kim incontra Xi

(Afp)

La Corea del Nord è impegnata sulla strada della denuclearizzazione. Ad assicurarlo al presidente cinese Xi Jinping è stato il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la visita a Pechino che si è conclusa ieri, la prima all'estero per il Maresciallo. Ne riferiscono i media cinesi: "La nostra coerente posizione consiste nell'impegno sulla denuclearizzazione della penisola coreana, in linea con la volontà del presidente Kim Il Sung e del segretario generale Kim Jong Il", ha dichiarato Kim, citato dalla Xinhua.

"La Corea del Nord vuole il dialogo con gli Stati Uniti e vuole celebrare un vertice dei due paesi", ha aggiunto, sottolineando che la denuclearizzazione potrà essere raggiunta "nel momento in cui Corea del sud e gli Stati Uniti risponderanno ai nostri sforzi con buona volontà, creando un'atmosfera di pace e stabilità, mentre adottiamo misure per la realizzazione della pace".

Il presidente cinese ha accettato l'invito del leader nordcoreano a recarsi in visita a Pyongyang "in un momento opportuno". Ne riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap citando l'agenzia nordcoreana KCNA. La visita di Kim Jong-un in Cina dimostra come la campagna americana "di massima pressione stia creando l'atmosfera appropriata per colloqui con la Corea del Nord" ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. Pechino ha informato Washington della visita e ha fatto pervenire un messaggio personale del presidente cinese Xi Jinping al presidente americano Donald Trump, ha aggiunto.