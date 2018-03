Guerra diplomatica

(Foto Afp)

Washington chiama, Mosca risponde. Alle espulsioni di 60 diplomatici russi (48 dall'ambasciata e 12 tra lo staff operante all'Onu) decise lunedì dagli Stati Uniti, che hanno decretato anche la chiusura del consolato di Seattle, la Russia risponde con provvedimenti analoghi: via 60 diplomatici a stelle e strisce e chiusura del consolato di San Pietroburgo. E' il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, a illustrare la risposta di Mosca nell'ambito del 'caso Sergei Skripal', l'ex spia che con la figlia Yulia -le cui condizioni sono in netto miglioramento- è stato avvelenato con un agente nervino lo scorso 4 marzo a Salisbury, in Inghilterra.

Lunedì, Usa e Canada -con 14 paesi dell'Ue- avevano adottato una raffica di provvedimenti di espulsione nei confronti di diplomatici e funzionari russi. "L'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, Jon Huntsman, è stato convocato presso il nostro ministero, dove il mio vice illustra le misure adottate come risposta agli Stati Uniti", ha detto Lavrov, spiegando che i provvedimenti "includono l'espulsione dello stesso numero dei nostri diplomatici e la decisione di chiudere il consolato generale a San Pietroburgo", che dovrà cessare la propria attività entro sabato 31 marzo.

Le espulsioni, come evidenzia l'agenzia Tass, nel dettaglio riguardano 58 dipendenti dell'ambasciata a Mosca e due membri dello staff del consolato di Yekaterinburg, dichiarati 'personae non gratae', che dovranno lasciare il paese entro il 5 aprile. La sede di Yekaterinburg, come il consolato di Vladivostok, potrà rimanere operativa. All'ambasciatore Huntsman "è stato chiesto di fornire spiegazioni per le sue dichiarazioni sul possibile congelamento di asset statali russi negli Stati Uniti. La parte americana è stata avvisata: la concretizzazione di questa minaccia porterà un ulteriore peggioramento delle nostre relazioni e porterà dure conseguenze alla stabilità globale".

Secondo la Tass, in un secondo momento arriveranno provvedimenti nei confronti di paesi che lunedì hanno espulso funzionari russi. "Per le altre nazioni, presenteremo una risposta che riguarda il numero di persone che, tra il personale delle missioni diplomatiche, lasceranno la Russia". In totale, nelle ultime settimane -a partire dalle 23 espulsioni decise dal Regno Unito- sono stati oltre 140 i rappresentanti russi a cui è stato mostrato il cartellino rosso in oltre 20 paesi. L'Italia, in particolare, ha deciso di espellere due diplomatici russi.