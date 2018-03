Yulia Skripal è cosciente

Sergei e Yulia Skripal (Fotogramma)

Yulia Skripal, figlia dell'ex spia russa Sergei Skripal, è cosciente e parla. Lo afferma la versione russa della Bbc, rilanciata dall'agenzia Tass. La donna, come avevano chiarito in precedenza fonti sanitarie inglesi, non è più in condizioni critiche dopo l'attacco con agente nervino subìto con il padre, lo scorso 4 marzo, a Salisbury. In una nota dell'ospedale di Salisbury, si afferma che le condizioni della paziente "sono in rapido miglioramento" e "ora sono stabili". "Suo padre -invece - rimane in condizioni critiche ma stabili".