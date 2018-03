"Trump pronto ad allentare limiti su emissioni auto"

(AFP PHOTO)

L'amministrazione Trump sarebbe pronta a rivedere i vincoli alle emissioni di gas serra da parte delle automobili, allentando gli standard imposti delle riforme ambientaliste di Barack Obama. Lo riporta il 'New York Times', secondo il quale una proposta dei vertici dell'agenzia ambientale federale (Epa) è già sulla scrivania del presidente americano per l'approvazione.

CALIFORNIA - La mossa, che potrebbe portare a un allentamento delle regole nel resto del mondo, spingerebbe anche l'amministrazione federale verso uno scontro con lo Stato della California, che ha promesso di attenersi alle regole più severe anche se Washington ripristinasse i vecchi standard.

Lotta che potrebbe finire per creare una serie di regole per le auto vendute in California e nei 12 Stati che seguono il suo esempio e altre più deboli per il resto degli Usa, dividendo di fatto la nazione in due mercati.